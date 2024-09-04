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Круговой поделился мнением об оскорбительной кричалке про «Зенит»

Круговой поделился мнением об оскорбительной кричалке про «Зенит»
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Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос об оскорбительной кричалке в адрес санкт-петербургского «Зенита».

— Как смотрите на ту самую кричалку, которую скандируют фаны соперников «Зенита»? Как бы её комментировали?
— Никак. Просто молча смотрю на это.

— Кто фаворит в игре между ЦСКА и «Зенитом»?
— ЦСКА. Мы играем дома. И дома играем хорошо.

— Но там пришли Гонду и Соболев.
— Ничего страшного, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 мск.

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