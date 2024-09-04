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Крестинин — о сборных Вьетнама и Таиланда: прошли времена, когда Азию гоняли в три калитки

Крестинин — о сборных Вьетнама и Таиланда: прошли времена, когда Азию гоняли в три калитки
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива», ранее тренировавший сборную Кыргызстана, Александр Крестинин оценил уровень национальных команд Вьетнама и Таиланда.

«Матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом — международный уровень, поэтому недооценивать никого нельзя. Прошли те времена, когда Азию гоняли в три калитки, сейчас такого нет. Азиатские методики ничем не отличаются от европейских. А люди везде одинаковые, футболисты играют так, как ты их тренируешь. Если Европа прогрессирует шаг за шагом, то Азия — шаг за два шага. Просто не будет.

Мы все сравниваем сборную России, но она не играет с европейскими командами. Мы не можем адекватно понять уровень мотивации и комплектацию игроков для достижения целей», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск.

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