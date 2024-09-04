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Виктор Осимхен подписал контракт с «Галатасараем» — Романо

Виктор Осимхен подписал контракт с «Галатасараем» — Романо
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подписал контракт с «Галатасараем» и переходи в турецкий клуб на правах годичной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сторона футболиста подписала все необходимые документы. Сообщается, что сделка не включается в себя обязательство «Галатасарая» выкупить игрока по завершении аренды.

Футболист будет выступать под 45-м номером.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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