«Я не согласен с решением, но принимаю». Экс-вратарь «Ювентуса» Щенсны — об уходе из клуба

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о своём разочаровании решением клуба, которое привело к завершению его карьеры. Поляк признался, что хотел бы провести ещё один сезон в Турине.

«Эти семь сезонов были нелёгким вызовом. Это фантастика, когда у тебя есть приключение всей жизни, и ты справляешься с ним так хорошо. Я всё ещё хотел помочь команде в этом году, но это не зависело от меня.

Я не ожидал, что не буду частью проекта. Мы обсуждали контрактное продление, но затем я начал читать новости о переговорах с Ди Грегорио. Когда «Ювентус» заключил сделку, мы обсудили расторжение моего контракта. Это было решением клуба. Я с ним не согласен, но принимаю его», — приводит слова Щенсны Football Italia.

Щенсны перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2017 году и провёл за туринский клуб 252 матча, выиграв три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии.

Напомним, 34-летний вратарь, который 14 августа стал свободным агентом после ухода из клуба, объявил о завершении карьеры.