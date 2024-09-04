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«Космос» — «Амкал»: Пичугин оформляет дубль

«Космос» — «Амкал»: Пичугин оформляет дубль
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В эти минуты проходит матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Космос» из Долгопрудного и московский «Амкал». Команды играют на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Марнавским (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче — 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 2
Амкал
0:1 Пичугин – 37'     1:1 Помешкин – 49'     1:2 Пичугин – 66'    
Удаления: Наймушин – 70' / нет

На 38-й минуте нападающий «Амкала» Максим Пичугин реализовал пенальти. На 49-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин. Вывел «Амкал» вперёд также Пичугин, оформив дубль в встрече.

Ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов обыграл московский «Велес» со счётом 2:0, а «Космос» на предыдущей стадии оказался сильнее «Сахалина» — 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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