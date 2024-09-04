Хомуха: Круговой принял правильное решение, перейдя из «Зенита» в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался об игре защитника армейцев Данила Кругового.

«Круговой принял правильное решение, перейдя из «Зенита» в ЦСКА. Здесь он — игрок основного состава, который регулярно получает игровую практику. В прошлом сезоне у армейцев на левом фланге играли футболисты, которые вообще не являлись фланговыми игроками, поэтому сейчас Круговой застолбил за собой место на левой бровке», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. Прежде защитник выступал за санкт-петербургский «Зенит», воспитанником академии которого и является. Также Круговой успел поиграть за «Уфу». По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.