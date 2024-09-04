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Стала известна позиция «Ювентуса» по будущему Влаховича

Стала известна позиция «Ювентуса» по будущему Влаховича
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Туринский «Ювентус» намерен предложить своему нападающему Душану Влаховичу улучшенное соглашение. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб стремится продлить срок действия договора, который истекает через два года. Сообщается, что «Ювентус» хочет оставить игрока у себя до лета 2028 года, однако клуб не намерен увеличивать размер заработной платы. Подчеркивается, что одним из инициаторов продления стал главный тренер команды Тьяго Мотта.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. За этот период он принял участие в 104 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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