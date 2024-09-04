Данил Круговой: всем доволен, я счастлив в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об адаптации в московском клубе.

— Вы довольны тем, что увидели в ЦСКА?

— Да. Всем доволен — тем, что ожидал, то и увидел. Я счастлив в ЦСКА, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. Прежде защитник выступал за санкт-петербургский «Зенит», воспитанником академии которого и является. Также Круговой успел поиграть за «Уфу». По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.