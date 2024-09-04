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Экс-тренер Кыргызстана: у сборной Вьетнама большое будущее. Их основа — советский футбол

Экс-тренер Кыргызстана: у сборной Вьетнама большое будущее. Их основа — советский футбол
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива», ранее тренировавший сборную Кыргызстана, Александр Крестинин поделился своим мнением о перспективах национальной команды Вьетнама и отметил влияние советской футбольной школы на их игру.

«Сборная Вьетнама последние два года играет не очень, но четыре года до этого команда на молодёжном уровне выступала очень удачно. У них очень большое будущее. Я очень хорошо знаю их работу, по большому счёту их основа — советский футбол. Лобановский и всё остальное», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск.

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