Де ла Фуэнте назвал ключевой, по его мнению, матч сборной Испании на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что игра с Италией (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2024 стала для его команды ключевой на турнире.

«Ключевым был матч против Италии. Если бы мы проиграли, слухи поползли бы снова. Пришло время сказать: мы «здесь». Я по-прежнему считаю Италию великой национальной командой, но тот матч заставил нас понять, чего мы стоим. Та победа стала огромным толчком, и мы использовали эту энергию против Германии, Франции и Англии», — приводит слова де ла Фуэнте Football Italia.

Испания стала самой титулованной сборной чемпионатов Европы. В финале Евро-2024 она обыграла Англию (2:1). Теперь на счету команды четыре трофея. Ближайшим преследователем является Германия – три трофея.