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Де ла Фуэнте назвал ключевой, по его мнению, матч сборной Испании на Евро-2024

Де ла Фуэнте назвал ключевой, по его мнению, матч сборной Испании на Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что игра с Италией (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2024 стала для его команды ключевой на турнире.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Ключевым был матч против Италии. Если бы мы проиграли, слухи поползли бы снова. Пришло время сказать: мы «здесь». Я по-прежнему считаю Италию великой национальной командой, но тот матч заставил нас понять, чего мы стоим. Та победа стала огромным толчком, и мы использовали эту энергию против Германии, Франции и Англии», — приводит слова де ла Фуэнте Football Italia.

Испания стала самой титулованной сборной чемпионатов Европы. В финале Евро-2024 она обыграла Англию (2:1). Теперь на счету команды четыре трофея. Ближайшим преследователем является Германия – три трофея.

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