«Амкал» победил «Космос» в матче 1/64 финала Кубка России

Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Космос» из Долгопрудного и московский «Амкал». Игра проходила на стадионе «Салют» в Долгопрудном. В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Марнавский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Амкала».

На 38-й минуте нападающий «Амкала» Максим Пичугин реализовал пенальти. На 49-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин. Вывел «Амкал» вперёд также Пичугин, оформив дубль в встрече. На 70-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Ростислав Наймушин получил красную карточку. «Космос» остался в меньшинстве.

Ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов обыграл московский «Велес» со счётом 2:0, а «Космос» на предыдущей стадии оказался сильнее «Сахалина» — 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).