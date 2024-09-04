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Мостовой — о Промесе в «Дубай Юнайтед»: лучше играть, чем сидеть и валять дурака

Мостовой — о Промесе в «Дубай Юнайтед»: лучше играть, чем сидеть и валять дурака
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном переходе Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

«Для Промеса переход в «Дубай Юнайтед» — это хорошо. Тем более что он там находится. Правильно делает — если есть возможность, лучше играть, чем сидеть и валять дурака или пить пиво с вином. Другое дело, что мы все знаем, что ситуация с Промесом ещё не закончилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

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