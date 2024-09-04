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«Амкал» впервые в своей истории вышел в 1/32 финала Кубка России

«Амкал» впервые в своей истории вышел в 1/32 финала Кубка России
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Медиаклуб «Амкал» победил «Космос» со счётом 2:1 в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России. Таким образом, «Амакал» впервые в своей истории вышел в 1/32 финала Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 2
Амкал
0:1 Пичугин – 37'     1:1 Помешкин – 49'     1:2 Пичугин – 66'    
Удаления: Наймушин – 70' / нет

На 38-й минуте нападающий «Амкала» Максим Пичугин реализовал пенальти. На 49-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин. Вывел «Амкал» вперёд также Пичугин, оформив дубль во встрече. На 70-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Ростислав Наймушин получил красную карточку. «Космос» остался в меньшинстве.

«Амкал» также участвовал в турнире в прошлые два года, однако не смог дойти до 1/32 финала.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

Турнирная сетка Кубка России
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