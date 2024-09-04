В «Родине» рассказали, в каком случае клуб подпишет Квинси Промеса

Генеральный директор «Родины», выступающей в Мелбет Первой лиге, Константин Архипов рассказал, что московский клуб готов подписать бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в случае, если расходы на сделку будут небольшими. Ранее «Дубай Юнайтед» анонсировал переход Квинси Промеса.

«Если вдруг нам предложат Промеса за недорого, думаю, не откажемся. Но пока, к сожалению, нам никто его не предлагал», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.