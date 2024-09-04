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Максим Глушенков замечен на тренировке в общей группе «Зенита»

Максим Глушенков замечен на тренировке в общей группе «Зенита»
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«Зенит» показал видео с тренировки игроков клуба, на котором был замечен нападающий «Зенита» Максим Глушенков, получивший ранее перелом руки.

Права на видео принадлежат ФК «Зенит».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона РПЛ.

Нападающий перешёл в «Зенит» нынешним летом из «Локомотива». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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