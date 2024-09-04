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Алан Ширер: результаты «МЮ» должны кардинально улучшиться, чтобы Тен Хаг остался на посту

Алан Ширер: результаты «МЮ» должны кардинально улучшиться, чтобы Тен Хаг остался на посту
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Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о будущем Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после последних неудачных матчей команды.

«Результаты «Манчестер Юнайтед» должны кардинально улучшиться, чтобы Тен Хаг оставался на своем посту к Рождеству. Многое будет зависеть от их следующих двух матчей.

После поражения от «Брайтона» и характера поражения от «Ливерпуля», если команда не покажет значительного прогресса в следующем матче или двух, ему будет очень, очень трудно, потому что шум только усилится», — приводит слова Ширера Daily Mail.

После международной паузы «Юнайтед» предстоит выездная игра с «Саутгемптоном», а затем встреча с «Барнсли» в Кубке Лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, имея в своём активе три очка. Таблицу возглавляет «Манчестер Сити» с девятью очками.

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