«Быстров же приехал в «Спартак» из «Зенита» и ничего». Первак — о переходе Соболева

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает что болельщики «Зенита» примут нападающего Александра Соболева после его перехода в санкт-петербургский клуб из стана красно-белых.

«Не думаю, что у Соболева возникнут проблемы с болельщиками «Зенита», и они его не примут. Болельщицкая среда изменчива: сегодня они одно думают, завтра – другое. Быстров же приехал в «Спартак» из «Зенита» и ничего, нормально его приняли. И Соболева спокойно примут болельщики в Петербурге», — приводит слова Первака Metaratings.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.