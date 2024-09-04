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Бернарду Силва рассказал о влиянии Родри на игру «Манчестер Сити»

Бернарду Силва рассказал о влиянии Родри на игру «Манчестер Сити»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал о влиянии на игру команды одноклубника Родри.

«Родри — очень разносторонний игрок. У него есть сила и мощь, чтобы помочь нам, когда мы без мяча. Он идеально контролирует ситуацию на поле. Можно ещё отметить, как он забивает в важных для нас матчах — у него есть всё понемногу», — приводит слова Бернарду портал City Report в социальной сети X (ранее Twitter).

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» выиграл «Вест Хэм» со счётом 3:1. На данный момент «горожане» занимают первое место в чемпионате Англии, набрав девять очков. В следующем туре «голубые» встретятся с «Брентфордом». Игра пройдёт 14 сентября в 17:00 на домашнем стадионе «Манчестер Сити».

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