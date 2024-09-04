«Челябинск» дома победил «Чертаново» в матче 1/64 финала Кубка России

Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Челябинск» и «Чертаново». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Челябинска».

На 50-й минуте матча забил нападающий «Челябинска» Валерий Горбачик. Во встрече было показано четыре жёлтые карточки: три предупреждения на счету гостей, одно — на счету хозяев.

В предыдущем раунде Кубка России «Челябинск» обыграл «Иртыш» из Омска со счётом 1:1 (5:4 пен.).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.