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Ульяновская «Волга» разгромила «Динамо» Киров со счётом 7:0 в матче Кубка России

Ульяновская «Волга» разгромила «Динамо» Киров со счётом 7:0 в матче Кубка России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Волга» из Ульяновска и кировское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Лысенко из Йошкар-Олы. «Волга» разгромила соперника со счётом 7:0.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
7 : 0
Динамо Кр
Киров
1:0 Солодаренко – 3'     2:0 Мурза – 14'     3:0 Кравцов – 21'     4:0 Билалов – 66'     5:0 Билалов – 69'     6:0 Жиронкин – 78'     7:0 Полях – 80'    

На третьей минуте счёт открыл защитник «Волги» Валентин Солодаренко. На 14-й минуте удвоил преимущество «Волги» нападающий Артур Мурза. На 21-й минуте довёл счёт до разгромного полузащитник «Волги» Захар Кравцов.

Во втором тайме «Волга» существенно увеличила своё преимущество. На 66-й минуте игрок «Волги» Билал Билалов забил четвёртый мяч своей команды. Через три минуты Билалов оформил дубль. На 78-й минуте отличился нападающий «Волги» Виталий Жиронкин. На 80-й минуте Данил Полях установил окончательный счёт в матче — 7:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

Турнирная сетка Кубка России
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