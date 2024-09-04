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«Я знал, через что Морате пришлось пройти». Тренер сборной Луис де ла Фуэнте — об игроке

«Я знал, через что Морате пришлось пройти». Тренер сборной Луис де ла Фуэнте — об игроке
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о роли нападающего Альваро Мораты в его команде.

«Он очеловечил образ успешного спортсмена, который в коллективном воображении должен быть суперменом. Альваро может показаться хрупким, но он сильный и выносливый человек, которому пришлось преодолеть огромные невзгоды. Другие бы не справились.

Я знал, через что ему пришлось пройти, и это объединило нас, укрепив наше взаимопонимание, которое выходит за рамки отношений игрока и тренера. Я испытываю глубокие чувства к тому, кто борется с большими силами», — приводит слова де ла Фуэнте Football Italia.

Напомним, 31-летний Альваро Мората в июле стал игроком итальянского «Милана». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления на ещё один год. Нападающий будет выступать под седьмым номером.

За свою карьеру Мората играл за мадридский «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико», проведя 506 матчей и забив 172 гола. На его счету два титула Лиги чемпионов УЕФА, два Кубка Ла Лиги, титулы чемпионов Италии и Испании, а также победа на недавнем чемпионате Европы и Лиге наций УЕФА сезона-2022/2023.

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