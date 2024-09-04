«Лишнее слово скажу — на кол посадят». Главный тренер «Космоса» — о поражении от «Амкала»

Главный тренер «Космоса» Андрей Прошин высказался о поражении своей команды в матче 1/64 финала Кубка России с «Амкалом» (1:2). Тренер прокомментировал игру своих подопечных, реакцию болельщиков и факторы, повлиявшие на исход встречи.

— Сложно что-то комментировать. Наверное, показатель сегодняшнего матча — это реакция болельщиков на игру. Они после поражения аплодировали. Значит, мы делаем всё правильно. «Амкал» прошёл дальше. Не знаю, как они отнесутся к этой победе, но это не наше дело. Мы свою работу делаем. Плохо, что на неё влияет внешний фактор. Кому-то надо, значит. Пусть… Наша задача — готовить ребят, чтобы они росли и совершенствовались и уходили в другие команды. Руководству большое спасибо, что всё организовали: дай бог, что собрали деньги. Благотворительная акция — средства пойдут на помощь в Курск. Результата нет, но это уже не на совести команд.

— Внешний фактор — это судейство?

— Интерпретируйте сами, пожалуйста. Я не могу ничего говорить, вы же знаете. Меня потом на кол посадят за какое-нибудь лишнее слово. Откройте и посмотрите «Чемпионат» или Flashscore — 2:1, два пенальти и красная карточка. Даже если я по красной карточке где-то готов согласиться… Хотя он достаёт жёлтую, но потом передумывает почему-то… Он достал сначала жёлтую. Вопрос к нему. Вот в РПЛ комментируют же решение VAR. Класс! Я считаю, это отличная практика. К нему подошли ребята из «Амкала» по-моему. Он сказал, что всё объяснит им в подтрибунке. Его ребята-операторы из «Амкала» спрашивают: «А что поменяется?». Он: «Я не могу. Всё скажу в подтрибунном помещении». Думаю, он понимает, что сделал. Один раз ошибиться — мы все люди. Но два левых пенальти — это на его совести.

Компетентные органы должны заниматься этим, чтобы такого не было. Чтобы молодёжь играла в футбол, а не получала такой опыт. Потому что самое страшное, что могло быть, — это потасовка. Это никому не надо. Нам точно. Не знаю, как контент для медийщиков, но нам точно не нужно. Я очень переживал за это. Если бы меня так, как ребят… Меня бы даже тренером не оставили. Я бы кому-то ноги сломал и удалился. Но это неправильно! Я учу своих ребят другому, что так делать нельзя. И я был немножко неуравновешенный, когда играл. Мои ребята молодцы. Выдержали с честью, достоинством. Оказали давление вдесятером. Я их хвалю, благодарен и горжусь ими за это, — передаёт слова Прошина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.