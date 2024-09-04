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Сезар Монтес — основной вариант «Локо» на позицию защитника. Тальби — запасной

Сезар Монтес — основной вариант «Локо» на позицию защитника. Тальби — запасной
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«Локомотив» ведёт переговоры о трансфере защитника «Альмерии» Сезара Монтеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Монтес — главный кандидат клуба на эту позицию, руководство ведёт переговоры о трансфере игрока. Игрок «Лорьяна» Тальби — запасной вариант.

Ранее об интересе московского «Локомотива» к Монтесу сообщил агент Тимур Лепсая в одной из социальных сетей.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Монтеса составляет € 3 млн.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.

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