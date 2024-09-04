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Мостовой: соперник России-то кто? Это же сборная отелей Таиланда и Вьетнама

Мостовой: соперник России-то кто? Это же сборная отелей Таиланда и Вьетнама
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал выбор ближайших соперников сборной России на предстоящие товарищеские матчи.

«Когда только объявили, что планируют игры с этими командами, я сразу сказал: «Зачем?» Да, понятно, что эти матчи идут в зачёт. Конечно, все будут говорить: это нужно, это же сборная. Соперник-то кто? Это же сборная отелей Таиланда и Вьетнама. Выиграем 5:0 и у тех, и у других — и пойдём дальше», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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