Мостовой: соперник России-то кто? Это же сборная отелей Таиланда и Вьетнама

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал выбор ближайших соперников сборной России на предстоящие товарищеские матчи.

«Когда только объявили, что планируют игры с этими командами, я сразу сказал: «Зачем?» Да, понятно, что эти матчи идут в зачёт. Конечно, все будут говорить: это нужно, это же сборная. Соперник-то кто? Это же сборная отелей Таиланда и Вьетнама. Выиграем 5:0 и у тех, и у других — и пойдём дальше», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.