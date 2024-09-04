«Химки» — фаворит в борьбе за полузащитника ЦСКА Мендеса

Подмосковный клуб «Химки» является главным претендентом на аренду полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. «Оренбург» также проявляют интерес к игроку, но на данный момент именно «Химки» считаются фаворитом в борьбе за чилийца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Химки» и «Оренбург» хотят арендовать полузащитника, потому что в нём не заинтересован тренер ЦСКА — Марко Николич. Клуб готов отдать игрока в аренду при условии, что арендовывающая команда покроет полностью зарплату чилийца. Сейчас «Химки» — фаворит в этой гонке», — добавил источник «Чемпионата».

24-летний Мендес выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.