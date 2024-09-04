«Галатасарай» объявил о переходе Осимхена из «Наполи», а также озвучил его зарплату

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о переходе в клуб нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Игрок присоединился к команде на правах бесплатной аренды сроком на один сезон.
«За сезон-2024/2025 футболисту будет выплачено чистое вознаграждение в размере € 6 млн. Это объявляется публично и с уважением», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.