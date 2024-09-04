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«Галатасарай» объявил о переходе Осимхена из «Наполи», а также озвучил его зарплату

«Галатасарай» объявил о переходе Осимхена из «Наполи», а также озвучил его зарплату
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Турецкий «Галатасарай» официально объявил о переходе в клуб нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок присоединился к команде на правах бесплатной аренды сроком на один сезон.

«За сезон-2024/2025 футболисту будет выплачено чистое вознаграждение в размере € 6 млн. Это объявляется публично и с уважением», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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