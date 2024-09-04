«Я поседел за последние минуты». Президент «Амкала» Попков — о победе над «Космосом»

Президент медийной команды «Амкал» Герман Попков прокомментировал победу над «Космосом» из Долгопрудного (2:1) в Фонбет Кубке России.

«Я очень рад, что прошли дальше. Я сильно перенервничал. Мне кажется, я поседел за последние минуты, когда штурмовали нашу штрафную площадь (улыбается). Но круто! Очень приятно! Очень горд ребятами. Они невероятные молодцы.

Точно думаю, что мы наиграли на победу. Все те, кто смотрел матч, думаю, понимают, что у нас было много моментов, которые надо было реализовывать. К сожалению, они не залетели. Тогда было бы без разницы: было пенальти или не было. У нас есть проблемы с реализацией. И кадровые проблемы: наш лучший бомбардир Костюков сейчас на травме. Сегодня он был на фанатке. Надеюсь, к следующему кубковому матчу он сможет быть в обойме», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.