Игрок «Космоса» Левкин: матч с «Амкалом» — убийство

Нападающий «Космоса» Руслан Левкин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России от медиаклуба «Амкал» со счётом 1:2.

— Матч с «Амкалом» — это убийство?

— Я считаю, что да.

— Как тебе «Амкал»?

— Там же бывшие профессионалы. Сейчас там нет медийных людей, — сказал Левкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 38-й минуте нападающий «Амкала» Максим Пичугин реализовал пенальти. На 49-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин. Вывел «Амкал» вперёд также Пичугин, оформив дубль во встрече. На 70-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Ростислав Наймушин получил красную карточку. «Космос» остался в меньшинстве.