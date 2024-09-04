Игрок «Космоса» Левкин: матч с «Амкалом» — убийство
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Нападающий «Космоса» Руслан Левкин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России от медиаклуба «Амкал» со счётом 1:2.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 2
Амкал
0:1 Пичугин – 38' 1:1 Помешкин – 49' 1:2 Пичугин – 66'
Удаления: Наймушин – 70' / нет
— Матч с «Амкалом» — это убийство?
— Я считаю, что да.
— Как тебе «Амкал»?
— Там же бывшие профессионалы. Сейчас там нет медийных людей, — сказал Левкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На 38-й минуте нападающий «Амкала» Максим Пичугин реализовал пенальти. На 49-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин. Вывел «Амкал» вперёд также Пичугин, оформив дубль во встрече. На 70-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Ростислав Наймушин получил красную карточку. «Космос» остался в меньшинстве.
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