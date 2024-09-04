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«Химик» из Дзержинска победил «Муром» в матче 1/64 финала Кубка России

«Химик» из Дзержинска победил «Муром» в матче 1/64 финала Кубка России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Муром» и «Химик» из Дзержинска. Игра проходила на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Смолин из Великого Устюга. Матч закончился со счётом 2:2 (5:4 пен.) в пользу «Химика» Дзержинск.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Муром
Муром
Окончен
2 : 2
4 : 5
Химик Дз
Дзержинск
0:1 Меренчуков – 21'     0:2 Абрамушкин – 42'     1:2 Гираев – 80'     2:2 Котик – 85'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Химика» Дмитрий Меренчуков. Затем снова отметился игрок «Химика» Никита Абрамушкин. На 80-й минуте один мяч отыграл нападающий «Мурома» Карим Гираев. Сравнял счёт в матче на 85-й минуте форвард Артём Котик. По итогам серии пенальти победила команда из Дзержинска.

В предыдущем раунде Кубка России «Химик» обыграл медийный клуб «Broke Boys» со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

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