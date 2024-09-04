«Машук-КМВ» с минимальным счётом обыграл ставропольское «Динамо» в матче Кубка России

Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Машук-КМВ» из Пятигорска и ставропольское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Пятигорске. В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. «Машук-КМВ» обыграл соперника со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 30-й минуте забил нападающий «Машук-КМВ» Руслан Суанов, обеспечив своей команде проход в следующий этап. В матче арбитр показал три жёлтые карточки.

В предыдущем раунде Кубка России «Машук-КМВ» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).