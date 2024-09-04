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Белоус: «Локомотив» без усилений способен доиграть до зимы, находясь на высоких позициях

Белоус: «Локомотив» без усилений способен доиграть до зимы, находясь на высоких позициях
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что железнодорожникам не нужны усиления в текущее трансферное окно.

«Не надо брать последний матч «Локомотива», счёт 0:3 был не по игре. В остальных матчах всё было успешно. Это растущая команда с растущим главным тренером. Для «Локомотива» наступил ренессанс, приятно на них смотреть. В сборную России приглашены восемь футболистов из клуба.

«Локомотиву» не нужно кого-то срочно брать в команду. Да, усиления всегда всем нужны, но надо посмотреть. Думаю, есть смысл подождать до зимнего окна, тогда уже есть смысл кого-то приобретать. Надо ещё понимать, что «Локомотиву» не стоит брать абы кого, потому что клуб стоит на пути оптимизации бюджета. Этим составом, без усилений, команда способна доиграть до зимы, находясь на высоких позициях», — приводит слова Белоуса Legalbet.

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