ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета

Трансферная кампания ЦСКА на данный момент вынуждено завершена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги ― в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», — добавил источник «Чемпионата».

Московский «ЦСКА» по итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Возглавляет таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в своём активе. В следующем туре «красно-синие» встретятся с «Зенитом». Матч пройдёт 14 сентября в 16:30 на домашнем стадионе «ЦСКА».