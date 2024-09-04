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«Орёл» вырвал победу в матче Кубка России с белгородским «Салютом», отыгравшись с 0:2

«Орёл» вырвал победу в матче Кубка России с белгородским «Салютом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Орёл» и белгородский «Салют». Игра проходила на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Мешков из Москвы. «Орёл» обыграл соперника со счётом 4:2.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 18:30 МСК
Орёл
Орёл
Окончен
4 : 2
Салют Белгород
Белгород
0:1 Пономарев – 25'     0:2 Винников – 38'     1:2 Ставцев – 61'     2:2 Дмитриев – 74'     3:2 Меркулов – 75'     4:2 Меркулов – 81'    

На 25-й минуте счёт открыл защитник «Салюта» Никита Пономарев. На 38-й минуте удвоил преимущество гостей полузащитник Илья Винников.

Во втором тайме у «Орла» получилось перевернуть игру. На 61-й минуте полузащитник «Орла» Иван Ставцев забил первый мяч своей команды. На 74-й минуте нападающий хозяев Максим Дмитриев смог сравнять счёт в матче. На 75-й минуте игрок «Орла» Дмитрий Меркулов смог вывести свою команду вперед. Через шесть минут Меркулов оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 4:2.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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