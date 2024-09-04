Стало известно, сколько денег ЦСКА получает от ВЭБ

Титульный спонсор «ЦСКА» — ВЭБ даёт клубу около 600-700 млн рублей в год за нейминг стадиона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Дополнительных инвестиций со стороны ВЭБ нет. Как и нет крупных вливаний от остальных спонсоров», — добавил источник «Чемпионата».

Московский «ЦСКА» по итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Возглавляет таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в своём активе. В предыдущем туре «ЦСКА» обыграл подмосковные «Химки» со счётом 2:0. В следующем туре красно-синие встретятся с «Зенитом». Матч пройдёт 14 сентября в 16:30 мск на домашнем стадионе «ЦСКА».