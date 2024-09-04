Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сесара подтвердил интерес к игроку со стороны «Локомотива»

Агент Сесара подтвердил интерес к игроку со стороны «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Альмерии» Сезара Монтеса прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сезар Монтес — основной вариант «Локомотива» на позицию защитника.

«Трансфер Сесара в «Локомотив» возможен, клубы ведут переговоры. Но ещё ничего не решено», — приводит слова Визуете «РБ Спорт».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Монтеса составляет € 3 млн.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сезар Монтес — основной вариант «Локо» на позицию защитника. Тальби — запасной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android