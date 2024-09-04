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Агент Сесара подтвердил интерес к игроку со стороны «Локомотива»

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Альмерии» Сезара Монтеса прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сезар Монтес — основной вариант «Локомотива» на позицию защитника.

«Трансфер Сесара в «Локомотив» возможен, клубы ведут переговоры. Но ещё ничего не решено», — приводит слова Визуете «РБ Спорт».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Монтеса составляет € 3 млн.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков.