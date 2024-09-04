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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони может перейти в «Фенербахче» — Daily Mail

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони может перейти в «Фенербахче» — Daily Mail
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, который провёл всего одну минуту в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, может перейти в аренду в «Фенербахче». Об этом сообщает Daily Mail.

Турецкий клуб, возглавляемый бывшим тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью намерен взять в аренду.Несмотря на то, что летнее трансферное окно уже закрыто для команд в Англии, оно остаётся открытым в Турции до 13 сентября. Это позволяет «Фенербахче» завершить сделку.

Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за £ 85,5 млн два года назад. За время пребывания в клубе он сыграл 83 матча и забил 11 голов.

В нынешнем сезоне «Фенербахче» занимает первое место в турецкой Суперлиге, выиграв три из четырёх матчей и набрав 10 очков.

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