«Волгарь» вырвал победу в концовке матча с «Астраханью» в Кубке России

Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и астраханский «Волгарь». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Плиско из Ленинградской области. «Волгарь» одержал победу со счётом 2:1.

На 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Волгаря» Александр Щербаков. На 88-й минуте забил полузащитник «Астрахани» Николай Злобин. Однако на 90+5-й минуте победу «Волгарю» принёс точный удар нападающего Дмитрия Лесникова.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).