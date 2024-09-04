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«Волгарь» вырвал победу в концовке матча с «Астраханью» в Кубке России

«Волгарь» вырвал победу в концовке матча с «Астраханью» в Кубке России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и астраханский «Волгарь». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Плиско из Ленинградской области. «Волгарь» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Астрахань
Астрахань
Окончен
1 : 2
Волгарь
Астрахань
0:1 Щербаков – 51'     1:1 Злобин – 88'     1:2 Лесников – 90+5'    

На 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Волгаря» Александр Щербаков. На 88-й минуте забил полузащитник «Астрахани» Николай Злобин. Однако на 90+5-й минуте победу «Волгарю» принёс точный удар нападающего Дмитрия Лесникова.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

Турнирная сетка Кубка России
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