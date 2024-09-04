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«Знамя Труда» обыграло «Ленинградец» в матче 1/64 финала Кубка России

«Знамя Труда» обыграло «Ленинградец» в матче 1/64 финала Кубка России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Знамя Труда» из Орехово-Зуево и «Ленинградец». Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Сивков из Перми. «Знамя Труда» одержало победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Окончен
2 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Кузнецов – 65'     2:0 Веретенников – 90+3'    

На 65-й минуте счёт в матче открыл защитник «Знамя Труда» Павел Кузнецов, которому ассистировал нападающий Николай Веретенников. На 90+3-й минуте забил уже сам Николай Веретенников. Таким образом, «Знамя Труда» выходит в 1/32 финала турнира.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

Турнирная сетка Кубка России
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