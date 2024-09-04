Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац перенёс операцию на колене

Левый защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке колена.

«В одной из зарубежных клиник защитнику грозненцев Мирославу Богосавцу проведена операция на переднюю крестообразную связку. Ориентировочные сроки лечения — шесть месяцев. Желаем Мирославу здоровья и скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении «Ахмата».

В нынешнем сезоне Богосавац сыграл за «Ахмат» восемь матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.