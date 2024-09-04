Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац перенёс операцию на колене

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац перенёс операцию на колене
Комментарии

Левый защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке колена.

«В одной из зарубежных клиник защитнику грозненцев Мирославу Богосавцу проведена операция на переднюю крестообразную связку. Ориентировочные сроки лечения — шесть месяцев. Желаем Мирославу здоровья и скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении «Ахмата».

В нынешнем сезоне Богосавац сыграл за «Ахмат» восемь матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

Материалы по теме
В «Ахмате» назвали задачи тренерского штаба Ташуева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android