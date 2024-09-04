Мэр Мадрида потребовал извинений от Винисиуса за слова о расизме в Испании — Globo Esporte

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда резко отреагировал на недавние заявления Винисиуса Жуниора, который предложил перенести чемпионат мира 2030 года из Испании, если в стране не улучшится ситуация с расизмом.

«Мы все осознаем, что в обществе существуют расистские эпизоды, и мы должны усердно работать, чтобы их искоренить. Но говорить, что Испания и Мадрид — расистское общество, несправедливо. Прошу его пересмотреть свои слова и принести извинения. Быть выдающимся футболистом не значит, что нельзя допустить ошибку, и в этот раз он ошибся. Мы на стороне Винисиуса в борьбе с расизмом — подавляющее большинство испанского общества, но мы не с ним, когда он называет нас расистами», — приводит слова Мартинеса-Альмейды Globo Esporte.