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Андрей Талалаев: завтра встречаюсь с руководством «Балтики»

Андрей Талалаев: завтра встречаюсь с руководством «Балтики»
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Российский тренер Андрей Талалаев сообщил, что завтра, 5 сентября, встретится с руководством калининградской «Балтики» и проведёт переговоры о возможном сотрудничестве.

«Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Последним местом работы Талалаева были «Химки», которые он возглавил в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023, а затем спустя год вернулась в высший дивизион. Помимо «Химок» Талалаев возглавлял «Ахмат», московское «Торпедо», «Крылья Советов».

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