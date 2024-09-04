Круговой поделился реакцией на переход Соболева в «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

— Вы в шоке, что Соболев все-таки перешёл?

— Честно — немного. Тем более если брать ту ситуацию, которая была с Барриосом, Родригао и Чистяковым (драка в матче Кубка России), — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, 30 августа официальный сайт «Зенита» объявил о подписании контракта с нападающим Соболевым. Также отметим, что около месяца назад Александр был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет € 7,5 млн.