Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой поделился реакцией на переход Соболева в «Зенит»

Круговой поделился реакцией на переход Соболева в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

— Вы в шоке, что Соболев все-таки перешёл?
— Честно — немного. Тем более если брать ту ситуацию, которая была с Барриосом, Родригао и Чистяковым (драка в матче Кубка России), — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, 30 августа официальный сайт «Зенита» объявил о подписании контракта с нападающим Соболевым. Также отметим, что около месяца назад Александр был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Данил Круговой: всем доволен, я счастлив в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android