«Рома» объявила о переходе Матса Хуммельса

Итальянская «Рома» сообщила о подписании защитника Матса Хуммельса.

«Хуммельс будет выступать за «Рому» под 15-м номером и станет седьмым немецким игроком в истории клуба. Добро пожаловать в «Рому», Матс!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что футболист близок к подписанию контракта с римским клубом сроком на один год.

Минувшим летом у Хуммельса закончился контракт с дортмундской «Боруссией». В сезоне-2023/2024 защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

«Рома» после трёх туров нового сезона Серии А набрала два очка и занимает 15-е место.