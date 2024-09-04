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Результаты матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России 4 сентября

Результаты матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России 4 сентября
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Сегодня, 4 сентября, прошли девять матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Пути регионов Кубка России 4 сентября:

«Динамо» Владивосток — «Сибирь» Новосибирск — 2:0;
«Космос» — «Амкал» — 1:2;
«Волга» Ульяновск — «Динамо» Киров — 7:0;
«Челябинск» — «Чертаново» — 1:0;
«Волгарь» — «Астрахань» — 2:1;
«Знамя Труда» — «Ленинградец» — 2:0;
«Машук-КМВ» — «Динамо» Ставрополь — 1:0;
«Муром» — «Химик» — 2:2 (4:5 пен.);
«Орёл» — «Салют» Белгород — 4:2.

Напомним, 27 и 28 августа прошли третьи матчи группового этапа Пути РПЛ. По результатам этих встреч в группе A таблицу возглавляет «Спартак» с двумя победами, одним поражением и шестью очками, в группе B — «Локомотив» с тремя победами и девятью очками, в группе C — «Краснодар» с тремя победами и девятью очками, в группе D — «Зенит» с двумя победами, одной ничьей и семью очками.

Третий раунд Пути регионов Кубка России завершится 5 сентября, в четверг, матчем «Луки-Энергия» – «Рязань», который начнется в 18:30.

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