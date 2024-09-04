Стал известен список номинантов на звание «Тренер года»

France Football опубликовал список наставников, номинированных на звание «Тренер года» в 2024 году.

Полностью список тренеров выглядит следующим образом:

Карло Анчелотти («Реал Мадрид»);

Хаби Алонсо («Байер»);

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании);

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Церемония вручения 68-й по счету награды пройдет 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.