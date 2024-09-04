Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен список номинантов на звание «Тренер года»

Стал известен список номинантов на звание «Тренер года»
Аудио-версия:
Комментарии

France Football опубликовал список наставников, номинированных на звание «Тренер года» в 2024 году.

Полностью список тренеров выглядит следующим образом:

  • Карло Анчелотти («Реал Мадрид»);
  • Хаби Алонсо («Байер»);
  • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
  • Луис де ла Фуэнте (сборная Испании);
  • Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);
  • Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Церемония вручения 68-й по счету награды пройдет 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.

Материалы по теме
Стали известны футболисты, номинированные на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android