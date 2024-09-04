Стали известны футбольные клубы, номинированные на звание «Команда года»

Журнал France Football назвал претендентов на приз лучшему мужскому футбольному клубу 2024 года.
В список попали «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид, «Байер», «Жирона», а также дортмундская «Боруссия». Впервые приз был учреждён в 2021 году, его первым обладателем стал лондонский «Челси». Затем награду дважды завоёвывал «Манчестер Сити». Победитель в этой номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.
Напомним, что всего в списке «Золотого Мяча» есть девять номинаций:
1) «Золотой мяч» (мужчины);
2) «Золотой мяч» (женщины);
3) «Трофей Копа» (лучший игрок до 21 года);
4) «Трофей Яшина» (лучший голкипер);
5) «Трофей Герда Мюллера» (лучшему нападающему);
6) Мужской клуб года;
7) Женский клуб года;
8) Тренер года среди мужчин (новое);
9) Тренер года среди женщин (новое).