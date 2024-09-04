«Реал Сосьедад» — это моя жизнь». Мартин Субименди — об отказе перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди рассказал о своём решении отклонить предложение «Ливерпуля» и прокомментировал неудачный старт сезона.

«Реал Сосьедад» для меня — это моя жизнь. Большая часть того, кто я есть, связана с этим клубом.

Сейчас мы готовы не на 100%, но как только найдём свой ритм, всё будет хорошо. Мы должны искать свою лучшую версию и чувствовать себя конкурентоспособными», — приводит слова Субименди Marca.

Напомним, Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за испанцев 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.