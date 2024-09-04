Впервые за 21 год в списке претендентов на «Золотой мяч» нет ни Роналду, ни Месси

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а также аргентинский игрок «Интера Майми» Лионель Месси не оказались в списке претендентов на «Золотой мяч» от France Football. Таким образом, впервые за 21 год в числе номинантов нет ни того, ни другого игрока.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов. Криштиану Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

До американского клуба Месси выступал за «Барселону», а также за «ПСЖ». Всего на клубном уровне он провёл 904 матча, в которых отметился 735 голами и 355 результативными передачами. В составе этих клубов Лионель Месси становился победителем как национальных турниров, так и международных. Также Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».