Стали известны футболисты, номинированные на приз лучшему молодому игроку 2024 года

Журнал France Football назвал претендентов на приз лучшему молодому игроку 2024 года.
Издание представило список номинантов на премию лучшего молодого игрока. В него вошли: Ламин Ямаль, Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Алехандро Гарначао, Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Савио («Манчестер Сити»), Матис Тель («Бавария»), Карим Конате («Зальцбург»).
Напомним, всего в списке «Золотого Мяча» девять номинаций:
1) «Золотой мяч» (мужчины);
2) «Золотой мяч» (женщины);
3) Трофей «Копа» (лучший игрок до 21 года);
4) Трофей Яшина (лучший голкипер);
5) Трофей Герда Мюллера (лучшему нападающему);
6) Мужской клуб года;
7) Женский клуб года;
8) Тренер года среди мужчин;
9) Тренер года среди женщин.