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Нападающий сборной Украины Артём Довбик стал претендентом на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Украины Артём Довбик стал претендентом на «Золотой мяч»
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Центральный нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик стал претендентом на номинацию «Золотого Мяча». Об этом сообщает журнал France Football.

27-летний форвард Добвик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2023/2024 в составе «Жироны». Артём отметился 24 голами в 36 матчах. Минувшим летом он перешёл в «Рому».

Список номинантов на «Золотой мяч» состоит из 30 кандидатов. В списке кандидатов: Джуд Беллингем, Рубен Диаш, Фил Фоден, Федерико Вальверде, Эмилиано Мартинес, Родри, Деклан Райс, Гарри Кейн, Витинья, Коул Палмер, Дани Карвахаль, Ламин Ямаль, Букайо Сака, Вильям Салиба, Хакан Чалханоглу, Килиан Мбаппе, Алехандро Гримальдо, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Антонио Рюдигер, Артём Довбик, Эрлинг Холанд, Тони Кроос, Мартин Эдегор, Дани Ольмо, Винисиус Жуниор, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Гранит Джака, Матс Хуммельс. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 28 октября.

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